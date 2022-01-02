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الكاميرا تسجل هزات أرضية في يونان الصينية

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نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية مشاهد لسلسلة هزات أرضية ضربت مقاطعة يونان جنوب شرقي الصين الأحد.

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المصدر: CCTV

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