الدحة السعودية على جبال تبوك تهليلا لسقوط الثلوج

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال تؤدي رقصة الدحة في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية وسط تساقط الثلوج.



يُشار إلى أن رقصة الدحة كانت تؤدى احتفاء بالنصر على الأعداء، أما اليوم فباتت من الرقصات التقليدية في مختلف في المناسبات.

إقرأ المزيد