الدحة السعودية على جبال تبوك تهليلا لسقوط الثلوج
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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الرجال تؤدي رقصة الدحة في جبل اللوز بمنطقة تبوك السعودية وسط تساقط الثلوج.
#SaudiArabia : Snow Dance #ثلوج_تبوكpic.twitter.com/FmeuckvgY4— sebastian usher (@sebusher) January 1, 2022
يُشار إلى أن رقصة الدحة كانت تؤدى احتفاء بالنصر على الأعداء، أما اليوم فباتت من الرقصات التقليدية في مختلف في المناسبات.
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