بالفيديو.. إحراق مجسم السفارة الأمريكية في بغداد
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أحرق محتجون في بغداد الجمعة 31 ديسمبر علمي الولايات المتحدة وإسرائيل قبل أن يشعلوا النار في مجسم السفارة الأمريكية.
يصادف هذا الحدث الذكرى الثانية للهجوم على السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين العراقيين ردا على الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة ومقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني وقائد الميليشيات العراقية أبو مهدي المهندس بداية العام 2020.
المصدر: رابتلي
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