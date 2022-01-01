النهر بينهما.. حوار ساخن بالانكليزية بين قوات صينية وهندية

التقى عناصر من الجيشين الهندي والصيني عند ممر بوم لا الحدودي، حيث ناقشا قضايا إشكالية مثيرة باللغة الإنجليزية.

وسحب الجانبان في فبراير الماضي قوات خط المواجهة الأمامي والأسلحة من قطاع بانغونغ تسو، حيث يتم التركيز الآن على فصل القوات في مناطق الينابيع الساخنة وغوغرا وديبسانغ.

يذكر أن 20 جنديا هنديا قتلوا العام 2019 في اشتباك مع جنود صينيين استخدمت فيه الهراوات والحجارة عند جزء من الحدود المتنازع عليها، فيما أعلنت الصين مقتل 4 من جنودها.

ويفصل خط السيطرة الفعلية الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش في شرق الهند، التي تطالب بها الصين بالكامل، حيث خاض البلدان حربا دامية عام 1962.