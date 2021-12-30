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بالفيديو.. إيران تطلق صاروخها إلى الفضاء

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بث التلفزيون الإيراني الخميس 30 ديسمبر لقطات تظهر إطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء، حسب تصريحات مسؤولين إيرانيين.

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للمرة الأولى.. إيران تطلق 3 شحنات بحثية في آن واحد للفضاء

المصدر: أ.ب.

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