بالفيديو.. فيضانات عارمة بعد انهيار سدين في البرازيل

انهار سدان شمال شرق البرازيل الأحد 26 ديسمبر ما أدى إلى فيضانات عارمة في منطقتي جوزيابي وإيتامبي بولاية باهيا البرازيلية وفر الآلاف من منازلهم هناك.

وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن ولاية باهيا تضررت بشكل كبير من الفيضانات بسبب أمطار غزيرة في وقت سابق من العام الجاري.

المصدر: أ.ب.