"بابا نويل" القدس يجوب أحياء المدينة القديمة على ظهر جمل ويوزع أشجار العيد
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ظهر عيسى قسيسية، الملقب بـ "بابا نويل القدس" في القدس الشرقية يوم الخميس من على ظهر الجمل في مشهد لفت أنظار الناس والسياح.
وجاب "بابا نويل" القدس وأحياء المدينة القديمة ووزع أشجار العيد على السكان مع اقتراب موعد احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
المصدر: رابتلي
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