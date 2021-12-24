"أقوى امرأة في العالم".. إيرانية تحطم رقمها القياسي السابق

نجحت الإيرانية جيتي موسوي الملقبة بـ"أقوى امرأة في العالم"، في تحطيم رقمها القياسي السابق بسحب شاحنة وزنها 17 طنا لمسافة 41 مترا خلال 1:31 دقيقة.

وحطمت الإيرانية رقمها القياسي السابق المسجل في عام 2019، عندما تمكنت من سحب شاحنة تزن 12 طنا لمسافة 30 مترا.

المصدر: رابتلي