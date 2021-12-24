"أقوى امرأة في العالم".. إيرانية تحطم رقمها القياسي السابق
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نجحت الإيرانية جيتي موسوي الملقبة بـ"أقوى امرأة في العالم"، في تحطيم رقمها القياسي السابق بسحب شاحنة وزنها 17 طنا لمسافة 41 مترا خلال 1:31 دقيقة.
وحطمت الإيرانية رقمها القياسي السابق المسجل في عام 2019، عندما تمكنت من سحب شاحنة تزن 12 طنا لمسافة 30 مترا.
المصدر: رابتلي
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