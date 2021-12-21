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حفرة تبتلع سيارة بالكامل في وسط الطريق بمدينة روسية

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سقطت سيارة في حفرة وقعت وسط الطريق في مدينة كورسك الروسية مساء يوم الأحد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السائق لم يلاحظ الحفرة وسقط تحت الأرض بعد فقدانه السيطرة على سيارته. 

ولم يصب السائق بجروح خطيرة جراء الحادث، فيما حيث استخدم عاملو المرافق العامة رافعة لسحب السيارة من الحفرة.

المصدر: رابتلي

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