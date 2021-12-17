تصوير جوي للدمار الذي خلفته السيول في أربيل

تاريخ النشر:17.12.2021 | 23:08 GMT | فيديوهات
لقي عدة أشخاص مصرعهم بعد أن أدت الأمطار الغزيرة في أربيل بالعراق إلى فيضانات عارمة، وأظهر تصوير جوي نشرته وكالة "رابتلي" حجم الدمار الذي خلفته السيول.
المصدر: رابتلي
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