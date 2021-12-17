تصوير جوي للدمار الذي خلفته السيول في أربيل

لقي عدة أشخاص مصرعهم بعد أن أدت الأمطار الغزيرة في أربيل بالعراق إلى فيضانات عارمة، وأظهر تصوير جوي نشرته وكالة "رابتلي" حجم الدمار الذي خلفته السيول.

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المصدر: رابتلي