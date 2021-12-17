 
مباشر

تصوير جوي للدمار الذي خلفته السيول في أربيل

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rzfs

لقي عدة أشخاص مصرعهم بعد أن أدت الأمطار الغزيرة في أربيل بالعراق إلى فيضانات عارمة، وأظهر تصوير جوي نشرته وكالة "رابتلي" حجم الدمار الذي خلفته السيول.

إقرأ المزيد
العراق.. سيول جارفة تودي بحياة ثمانية أشخاص في أربيل (فيديو)
العراق.. سيول جارفة تودي بحياة ثمانية أشخاص في أربيل (فيديو)

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا