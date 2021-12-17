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العراق.. سيول جارفة تودي بحياة ثمانية أشخاص في أربيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. سيول جارفة تودي بحياة ثمانية أشخاص في أربيل (فيديو)
RT
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بأن سيولا جارفة ضربت محافطة أربيل في إقليم كردستان، وأودت بحياة ثمانية أشخاص.

وذكر مراسلنا، أن مدينة أربيل تشهد منذ الليلة الماضية تساقطا غزيرا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة، كما غرقت مجموعة من شوارعها.

وأضاف، أن السلطات في المحافظة دخلت في حالة إنذار قصوى لمساعدة المتضررين وتصريف المياه التي أغرقت المدينة وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.

العراق.. سيول جارفة تودي بحياة ثمانية أشخاص في أربيل (فيديو)
RT

وفي وقت سابق من اليوم قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان صحفي: "لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة 4:00 صباحا، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها".

المصدر: RT

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