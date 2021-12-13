تعرف على صاحبة أطول شعر من بين الفتيات الروسيات (فيديو)
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سجلت الفتاة اناستاسيا كوستينا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 15 من عمرها رقما قياسيا كصاحبة أطول شعر من بين أقرانها الروس نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقالت أناستاسيا، والتي بلغ طول شعرها 148 سنتيمتر، إنها لم تكن تقص شعرها لنحو 10 سنوات قبل أن يسجل الرقم القياسي له نهاية الشهر الماضي.
المصدر: رابتلي
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