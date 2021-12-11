لحظة تفجير أطول هيكل في اسكتلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx86
هدمت السلطات المحلية أطول الهياكل القائمة في اسكتلندا وهي عبارة عن مدخنة محطة لونجانيت للطاقة الكهربائية عبر التفجير المتحكم به يوم الخميس.
وكانت المدخنة التي يبلغ ارتفاعها 600 قدم (183 مترًا) أطول هيكل قائم بذاته في اسكتلندا وتعتبر معلمًا إقليميًا.
ومحطة لونجانيت للطاقة الكهربائية كانت أكبر محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم في أوروبا وبدأت بتوليد الكهرباء في عام 1970 وأنتجت الكهرباء التي تعمل بالفحم في اسكتلندا حتى تم إغلاقها في عام 2016.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.