عاصفة ترابية عاتية تحجب الشمس في القاهرة

هبّت عواصف رملية هوجاء في مناطق متفرقة من مصر، ما أدى إلى انخفاض الرؤية في القاهرة حيث حجبت سحابة رمادية من الغبار أشعة الشمس عن المدينة.

وبلغت سرعة الرياح فوق البحر الأبيض المتوسط حوالي 50-65 كم/ساعة ووصلت الأمواج إلى ارتفاع من 4 إلى 5 أمتار، وفقا لموقع الأهرام أون لاين الحكومي.

وعلقت المدارس عملها في مختلف المحافظات المصرية وأغلقت السلطات عدة موانئ.

المصدر: AP