ولي العهد السعودي يتفقد جناح المملكة في "أكسبو دبي 2020" – فيديو + صور

تفقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى الإمارات الجناح السعودي في معرض "إكسبو دبي"، حيث تلقى ترحيبا من قبل عدد من زوار المعرض الذين تجمعوا لتحيته.

وأطلع ولي العهد السعودي على المعرض واستمع إلى شرح تفصيلي حول مشاركة المملكة ورجال الأعمال والشركات السعودية في "إكسبو دبي 2020".

وأظهرت لقطات مصورة تجول الأمير محمد بن سلمان في قاعات الجناح السعودي مع الوفد المرافق له أثناء الزيارة والتقاطه صورا مع القائمين على إدارة الجناح.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لعدد من دول الخليج.

المصدر: وكالات سعودية