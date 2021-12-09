ولي العهد السعودي يتفقد جناح المملكة في "أكسبو دبي 2020" – فيديو + صور
تفقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى الإمارات الجناح السعودي في معرض "إكسبو دبي"، حيث تلقى ترحيبا من قبل عدد من زوار المعرض الذين تجمعوا لتحيته.
وأطلع ولي العهد السعودي على المعرض واستمع إلى شرح تفصيلي حول مشاركة المملكة ورجال الأعمال والشركات السعودية في "إكسبو دبي 2020".
سمو #ولي_العهد يزور #الجناح_الإماراتي في معرض #إكسبو_2020_دبي#ولي_العهد_في_الإماراتpic.twitter.com/Rh03hRFKcg— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 8, 2021
وأظهرت لقطات مصورة تجول الأمير محمد بن سلمان في قاعات الجناح السعودي مع الوفد المرافق له أثناء الزيارة والتقاطه صورا مع القائمين على إدارة الجناح.
صور | #ولي_العهد يزور #الجناح_السعودي في معرض #إكسبو_2020_دبي#الإخبارية#ولي_العهد_في_الإماراتpic.twitter.com/3T6ZLA1ivt— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 8, 2021
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لعدد من دول الخليج.
المصدر: وكالات سعودية
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