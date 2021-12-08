خلال حضوره "إكسبو" في دبي.. ولي العهد السعودي يقبّل طفلا (فيديو)

‎نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء مقطع فيديو لولي العهد محمد بن سلمان، وهو يقبل طفلا من رأسه.

وعلق بدر العساكر على المقطع قائلا: "وبين الجمع في "إكسبو 2020".. طفل يحظى بالسلام على محمد بن سلمان".

وبين الجمع..في #إكسبو_2020 طفل يحظى بالسلام على محمد بن سلمان 🇸🇦💚🙏🏼 pic.twitter.com/vGla4dGiux — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 8, 2021

وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقر إكسبو في دبي بعد عصر اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مقر إكسبو دبي 2020، على هامش زيارته للإمارات ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها لدول الخليج.

وقال الشيخ محمد بن راشد "التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030، باذن الله وبجهود الأمير محمد".

وأضاف "أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضا لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة".

التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي ٢٠٢٠.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض ٢٠٣٠ باذن الله وبجهود الأمير محمد .. أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة .. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة … pic.twitter.com/sQjDZoWqmP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 8, 2021

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية تستمر يومين.

المصدر: RT + "تويتر"