بالفيديو.. تعرف على حسناء كازاخية تضرب للرجال مثلا في الخدمة العسكرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvzz
نشرت وزارة الدفاع الكازاخية فيديو للرقيب غولسنام ذولياروفا التي تخدم في قوات الدفاع الجوي في الجيش الكازاخي منذ عام 2017.
وتتقن غولسنام استخدام أسلحة مختلفة وقيادة العربات العسكرية، وفازت عدة مرات في مسابقات عسكرية دولية، وهي في رتبة رقيب حاليا.
المصدر: وزارة دفاع كازاخستان
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.