بالفيديو.. تعرف على حسناء كازاخية تضرب للرجال مثلا في الخدمة العسكرية

نشرت وزارة الدفاع الكازاخية فيديو للرقيب غولسنام ذولياروفا التي تخدم في قوات الدفاع الجوي في الجيش الكازاخي منذ عام 2017.

وتتقن غولسنام استخدام أسلحة مختلفة وقيادة العربات العسكرية، وفازت عدة مرات في مسابقات عسكرية دولية، وهي في رتبة رقيب حاليا.

المصدر: وزارة دفاع كازاخستان