الحرس البيلاروسي ينشر فيديو لمروحية أوكرانية تنتهك حدود بيلاروس

نشر حرس حدود الدولة في بيلاروس لقطات من كاميرا المراقبة تثبت انتهاك مروحية من طراز مي-8 الأوكرانية لحدود بيلاروس أثناء التدريبات الأوكرانية قرب حدودها مع بيلاروس.

وقال مصدر في حرس الحدود البيلاروسي إن المروحية حلقت على عمق كيلومتر واحد داخل أراضي بيلاروس.

المصدر: ريا نوفوستي