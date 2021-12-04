الحرس البيلاروسي ينشر فيديو لمروحية أوكرانية تنتهك حدود بيلاروس
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نشر حرس حدود الدولة في بيلاروس لقطات من كاميرا المراقبة تثبت انتهاك مروحية من طراز مي-8 الأوكرانية لحدود بيلاروس أثناء التدريبات الأوكرانية قرب حدودها مع بيلاروس.
وقال مصدر في حرس الحدود البيلاروسي إن المروحية حلقت على عمق كيلومتر واحد داخل أراضي بيلاروس.
المصدر: ريا نوفوستي
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