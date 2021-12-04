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كسوف الشمس الكلي في القارة القطبية الجنوبية

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سجلت كاميرا في مخيم "يونيون غلاسير" في أنتاركتيكا اليوم السبت كسوفا كليا للشمس.

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من سيرى كسوف الشمس الكلي اليوم؟
من سيرى كسوف الشمس الكلي اليوم؟

المصدر: رابتلي

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