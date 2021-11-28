شاهد.. الشرطة السورية تضبط مخدرات مخبأة في "ساعات"

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط حوالي 60 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل ساعات خشبية كبيرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على أحد المروجين.

المصدر: وكالات