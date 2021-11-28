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شاهد.. الشرطة السورية تضبط مخدرات مخبأة في "ساعات"

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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط حوالي 60 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل ساعات خشبية كبيرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على أحد المروجين.

المصدر: وكالات

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