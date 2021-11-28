شاهد.. الشرطة السورية تضبط مخدرات مخبأة في "ساعات"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru9a
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط حوالي 60 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل ساعات خشبية كبيرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على أحد المروجين.
المصدر: وكالات
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية عن ضبط حوالي 60 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل ساعات خشبية كبيرة، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على أحد المروجين.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.