شاهد.. يفر من منزله قبل ثوان من سحقه بموجة من المياه الحمراء

سجلت كاميرات المراقبة لقطات مروعة لاقتحام موجة من المياه الحمراء منزل مواطن برازيلي الأسبوع الماضي.

وتمكن البرازيلي رومولو دو كارمو البالغ من العمر 37 عامًا من الفرار من الشرافة قبل ثوان من سحقه بموجة من الطين دمرت كل شيء في طريقها.

وتشكلت الموجة الكبيرة التي يبلغ عمقها1.7 متر بعد تراكم الحمأة على جدار العقار إثر نوبة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت وسط البرازيل.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

المصدر: وكالات