الآلاف يشاركون في مسيرة حاشدة في صنعاء

شارك الآلاف في مسيرة تحت شعار "أميركا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار على اليمن" في صنعاء يوم الاثنين.

وشوهد المتظاهرون يرفعون لافتات ويرددون شعارات مناهضة لأمريكا مثل "أمريكا تقتل الشعب اليمني و"أمريكا أم الإجرام".

وتأتي المسيرة في وقت أعلنت فيه القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عن هجوم واسع النطاق على الحوثيين في غرب اليمن.

المصدر: رابتلي