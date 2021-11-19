بالفيديو.. مناورات صينية في بحر الصين الشرقي

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نشرت وكالة "سي سي تي في" الصينية مشاهد لمناورات أجرتها مدمرات الأسطول الصيني مؤخرا في بحر الصين الشرقي.

وكانت التدريبات تهدف لاختبار جاهزية القوات البحرية لتنفيذ أهداف متعددة والاستجابة لحالات الطوارئ.

وشاركت في المناورات مدمرات "نينغبو" و"سوتشو" و"سوتشو".

المصدر: CCTV