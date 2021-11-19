شاهد الحصص الغذائية اليومية للاجئين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا..

أظهر مقطع فيديو من مركز إمداد للاجئين في بيلاروس مكونات الحصص اليومية من المواد الغذائية، وتضم ثلاثة أنواع من الحساء أو المكرونة سريعة التحضير وعلبتين من الحليب وعلبتين من الحساء.

وتشمل الحصص التموينية الخاصة باللاجئين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا، أسماك معلبة وقطعة كبيرة من النقانق، ورغيفا من الخبز، والبسكويت والفطائر. وحتى الرمان.

ويزن كيس الطعام لكل حصة 4 كيلو، إضافة إلى الوجبات الساخنة، كما تشمل الحصة ثلاث قطع من الوجبات المعلبة، وعلبتين من الحليب.

المصدر: سبوتنيك