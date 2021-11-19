شاهد الحصص الغذائية اليومية للاجئين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا..
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrsi
أظهر مقطع فيديو من مركز إمداد للاجئين في بيلاروس مكونات الحصص اليومية من المواد الغذائية، وتضم ثلاثة أنواع من الحساء أو المكرونة سريعة التحضير وعلبتين من الحليب وعلبتين من الحساء.
وتشمل الحصص التموينية الخاصة باللاجئين العالقين على حدود بيلاروس وبولندا، أسماك معلبة وقطعة كبيرة من النقانق، ورغيفا من الخبز، والبسكويت والفطائر. وحتى الرمان.
ويزن كيس الطعام لكل حصة 4 كيلو، إضافة إلى الوجبات الساخنة، كما تشمل الحصة ثلاث قطع من الوجبات المعلبة، وعلبتين من الحليب.
المصدر: سبوتنيك
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.