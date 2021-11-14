تدريبات مشتركة للقوات الإسرائيلية والمارينز الأمريكية

نشرت قوات الدفاع الإسرائيلية على صفحتها في تويتر مشاهد توثق التدريبات المشتركة التي جرت على مدار أسبوعين بين قوات المارينز الأمريكية والقوات الإسرائيلية.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورا للتدريبات المشتركة بين قوات المارينز الأمريكية والقوات الإسرائيلية وقال إن التدريبات حاكت معارك قتالية في مناطق مفتوحة وسكنية اشتركت بها قوات المارينز الأمريكية ولوتر(وحدة مسؤولة عن محاربة الإرهاب).

المصدر: وكالات