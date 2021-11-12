صورة تذكارية لزعماء العالم قبيل انطلاق المؤتمر الدولي بشأن ليبيا
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التقط زعماء وقادة الدول المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا صورة تذكارية قبيل انطلاق المؤتمر اليوم الجمعة في باريس.
وشارك نحو 30 بلدا ومنظمة في مؤتمر باريس، منها دول مجاورة لليبيا، ودول منقسمة حيال الصراع في ليبيا.
وشارك في المؤتمر الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
المصدر: وكالات
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