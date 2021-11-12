الجيش السعودي يطلق أنظمة مضادة للصواريخ البالستية أثناء التدريبات
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نشرت وزارة الدفاع السعودية في موقعها الرسمي بتويتر مقطع فيديو يوثق تدريبات عسكرية بمشاركة أنظمة مضادة للصواريخ البالستية.
وعلقت الوزارة على شريط الفيديو بالقول: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تجري تدريباً للأنظمة المضادة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة".
المصدر: twitter
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