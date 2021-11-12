ماكرون يستقبل السيسي في باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq1i
استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الإليزيه اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يحضر الزعيمان تجمعا لرؤساء الدول للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس اليونسكو في وقت لاحق من نفس اليوم.
ووصل الرئيس المصري إلى فرنسا أمس الخميس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.