ماكرون يستقبل السيسي في باريس

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الإليزيه اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يحضر الزعيمان تجمعا لرؤساء الدول للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس اليونسكو في وقت لاحق من نفس اليوم.

ووصل الرئيس المصري إلى فرنسا أمس الخميس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

المصدر: AP