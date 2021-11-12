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سيارات مقلوبة ومباني مدمرة وطرق منهارة في جزيرة إيطالية تعرضت لفيضانات عنيفة

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تسببت الظروف الجوية السيئة والفيضانات بأضرار كبيرة فب مدينة شاكا في جزيرة صقلية الإيطالية.

وتظهر لقطات سجلت يوم الخميس المباني المدمرة والشوارع المغطاة بالطين والسيارات المقلوبة وأخرى عالقة في الطرق المنهارة.

وفي مناطق أخرى، غطّت أغصان الأشجار قضبان السكك الحديدية واللافتات الطرقية. وتظهر اللقطات المصورة بعض السكان المحليين وهم يزيلون الماء والطين من كراجاتهم ومحلاتهم ومنازلهم.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة وطُلب من السكان التزام منازلهم.

المصدر: رابتلي

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