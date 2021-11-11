أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي على الملأ بعد محاولة اغتياله

أجرى رئيس الوزراء العراقي جولة في أحد أحياء بغداد مشيا على الأقدام، يوم الأربعاء، في أول ظهور علني له بعد أيام من نجاته من محاولة الاغتيال.

واطلع الكاظمي خلال جولة في شارع الفلاح وسط حي "مدينة الصدر"، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات، وذلك بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

والتقى خلال جولة راجلة عددا من المواطنين الذين هنأوه بـ"السلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامته في المنطقة الخضراء ليلة الأحد الماضي".

المصدر: وكالات