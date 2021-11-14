كوريا الجنوبية تعرض تاكسي طائر بدون طيار

عرضت وزارة النقل في كوريا الجنوبية منظومة النقل المدنية الطائرة المكونة من مركبات "تاكسي طائر" من دون سائق.

وتظهر لقطات لتحليق التاكسي الطائر فوق مطار غيمبو الدولي في سيؤول.

ومنظومة النقل الطائرة أو Urban Air Mobility هي خدمة نقل جوي صديقة للبيئة تعتمد على مركبات الطيران الكهربائية.

وتتوقع الحكومة الكورية الجنوبية أن يكون التاكسي الطائر قادرا على الإقلاع والهبوط عموديًا والاتصال بخدمة النقل الأرضي.

وتخطط كوريا الجنوبية لبدء استخدام منظومة النقل الطائرة في عام 2025.

المصدر: AP