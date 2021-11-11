اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن بعقارب في تونس

احتشد متظاهرون عند مطمر للنفايات في مدينة عقارب الأربعاء للتعبير عن استنكارهم لقرار إعادة فتحه وذلك بعد يوم من مقتل متظاهر إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة

وتوجه الآلاف من المواطنين في مسيرة إلى مكان مكب النفايات، فيما أغلقت متاجر وشركات ومؤسسات خاصة وعامة أبوابها.

وفي الإطار ذاته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام، والإعلان عن يوم حداد في عقارب جراء وفاة المتظاهر الذي كان يبلغ من العمر 35 عاما.

وأعادت وزارة البيئة التونسية فتح المطمر يوم الإثنين، على الرغم من الحكم القضائي القاضي بإغلاق المطمر النفايات، والذي أدى إلى إغلاق المطمر في سبتمبر.

المصدر: وكالات