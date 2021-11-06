تصوير جوي لفيضانات عاصمة البوسنة والهرسك
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أظهر تصوير جوي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" رقعة الفيضانات التي اجتاحت ساراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، والدمار الذي خلفته.
المصدر: أ.ب.
أظهر تصوير جوي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" رقعة الفيضانات التي اجتاحت ساراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، والدمار الذي خلفته.
المصدر: أ.ب.
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