بالفيديو.. مصمم روسي يبتكر مركبة هوائية فريدة من نوعها

ابتكر المصمم الهاوي فيكتور غوروخوف من مدينة إيركوتسك مركبة هوائية تناسب جميع المواسم عند تجهيزها، وتعمل بمحرك تبلغ قوته خمسين حصانا وتصل سرعتها إلى ثمانين كيلومترا في الساعة.

وتقدر المركبة على تجاوز الطرقات الوعرة والثلوج وحتى الطوفان على الماء.

المصدر: رابتلي