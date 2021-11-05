بالفيديو.. سفينة حربية ألمانية ترسو في ميناء ياباني لأول مرة منذ 20 عاما.. ووزير الدفاع يتفقدها

قام وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي الجمعة 5 نوفمبر بجولة تفقدية في فرقاطة "بايرن" الألمانية التي رست في ميناء طوكيو مؤخرا.

وقال الوزير الياباني إن زيارة السفينة الألمانية أظهرت عزم البلاد القوي على تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفرقاطة "بايرن" أصبحت أول سفينة حربية ألمانية تزور اليابان منذ حوالي 20 عاما.

المصدر: أ.ب.