 
مباشر
عاجل
الصحة العراقية: 125 إصابة نتيجة الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين

بالفيديو.. سفينة حربية ألمانية ترسو في ميناء ياباني لأول مرة منذ 20 عاما.. ووزير الدفاع يتفقدها

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnyy

قام وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي الجمعة 5 نوفمبر بجولة تفقدية في فرقاطة "بايرن" الألمانية التي رست في ميناء طوكيو مؤخرا.

وقال الوزير الياباني إن زيارة السفينة الألمانية أظهرت عزم البلاد القوي على تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الفرقاطة "بايرن" أصبحت أول سفينة حربية ألمانية تزور اليابان منذ حوالي 20 عاما.

المصدر: أ.ب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا