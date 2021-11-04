بالفيديو.. مناورات أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي
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نشرت البحرية الأمريكية اليوم الخميس على حسابها في تويتر مشاهد لمناورات مشتركة مع البحرية اليابانية في بحر الصين الجنوبي.
المصدر: twitter/USNavy
نشرت البحرية الأمريكية اليوم الخميس على حسابها في تويتر مشاهد لمناورات مشتركة مع البحرية اليابانية في بحر الصين الجنوبي.
المصدر: twitter/USNavy
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