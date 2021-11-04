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بالفيديو.. مناورات أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي

فيديوهات

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نشرت البحرية الأمريكية اليوم الخميس على حسابها في تويتر مشاهد لمناورات مشتركة مع البحرية اليابانية في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: twitter/USNavy

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