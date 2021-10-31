نيران تلتهم أكثر من 100 مبنى جراء قصف للقوات الحكومية في ميانمار
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أعلنت وسائل إعلام محلية ونشطاء في ميانمار يوم السبت أن قصف للقوات الحكومية تسبب بإحراق أكثر من 160 مبنى شمال غرب البلاد، بما فيها كنيستان على الأقل.
ويظهر مقطع فيديو تم تصويره يوم الجمعة مجموعة من المباني وسط المدينة تحترق مع تصاعد أعمدة الدخان.
ويبدو أن تدمير أجزاء من بلدة تانتلانج في ولاية تشين هو الأوسع حتى الآن في الصراع المستمر بين حكومة ميانمار العسكرية والقوات المعارضة لها.
واستولى الجيش على السلطة في فبراير من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة، لكنه فشل في إخماد المقاومة واسعة النطاق.
المصدر: AP
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