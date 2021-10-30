عقيلتا بايدن وماكرون تتناولان العشاء في روما

تناولت عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيل العشاء مع بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، مساء الجمعة، في روما قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين.

والتقيت السيدتان في مطعم Il Marchese الواقع بالقرب من نهر التيبر. ووصفت جيل بايدن اللقاء مع بريجت ماكرون بالـ "رائع".

وقالت بايدن: "كان العشاء رائعا، صديقان معًا، تمامًا مثل الأختين"، وردت عليها ماكرون "بالضبط".

وتناولت السيدتان العشاء، في حين اجتمع زوجيهما للمرة الأولى منذ أزمة الغواصات التي تسببت في تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: AP