شاهد.. طفلة تصحح تخريب مسن

التقطت كاميرا المراقبة في أحد شوارع مدينة كيميروفو الروسية مسنّا يركل حاوية للقمامة بلا مبرر، لتنتثر محتوياتها على الأرض وتندلق النفايات منها.

وفي اليوم التالي سجلت نفس الكاميرا تلميذة لاحظت انقلاب الحاوية، فرفعتها وأعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وأثار هذا الفيديو ضجة عبر الإنترنت حيث قيم رواد مواقع التواصل سلوك الرجل والطفلة، التي أثنوا على موقفها الإنساني والوطني.

المصدر: وكالات روسية