لحظة تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو
فيديوهات
تابعوا RT على
نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو جديد يوثق لحظة تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو.
ووقع الحادث يوم الأحد وأودى بحياة شخصين كانا على متن الطائرة المنكوبة.
وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن قواعد السلامة في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة "روزا" بضواحي العاصمة موسكو.
المصدر: رابتلي
تابعوا RT على
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.