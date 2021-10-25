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لحظة تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو

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نشرت لجنة التحقيق الروسية فيديو جديد يوثق لحظة تحطم طائرة خفيفة في ضواحي موسكو.

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موسكو.. فتح قضية جنائية في حادث تحطم طائرة خفيفة
موسكو.. فتح قضية جنائية في حادث تحطم طائرة خفيفة

ووقع الحادث يوم الأحد وأودى بحياة شخصين كانا على متن الطائرة المنكوبة.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن قواعد السلامة في حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة "روزا" بضواحي العاصمة موسكو.

المصدر: رابتلي

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