هجوم مسلح على موقع أمني في ميانمار
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة هجوم شنه مسلحون مجهولون في وضح النهار على نقطة تابعة لجيش ميانمار في إحدى أكبر مدن البلاد العاصمة السابقة يانغون.
وظهر الفيديو شخصا يطلق النار من بندقية عالية على نقطة أمنية من داخل سيارة خلال مرورها بهذا الموقع.
وهرب منفذو الهجوم من موقع الحادث فورا، دون أن يتضح ما إذا كان الاعتداء أسفر عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.
المصدر: وكالات
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