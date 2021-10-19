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تلفزيون "النهار": هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب شمال الجزائر

فيديو يظهر فيضانات عارمة في مدينة هندية

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أفادت السلطات بمقتل ثمانية عشر شخصا في مدينة ناينيتال الهندية بعد هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها بحيرة محلية وتسببت في فيضانات عارمة هناك.

المصدر: أ.ب.

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