فيديو يظهر فيضانات عارمة في مدينة هندية

أفادت السلطات بمقتل ثمانية عشر شخصا في مدينة ناينيتال الهندية بعد هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها بحيرة محلية وتسببت في فيضانات عارمة هناك.

المصدر: أ.ب.