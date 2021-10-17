 
مباشر

شاهد.. رجل يستخدم جرافة لتنفيذ عملية سرقة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj1w

ألقت شرطة مدينة كوينزلاند الأسترالية القبض على رجل سرق دراجتين ناريتين باستخدام الجرافة.

وسجلت كاميرات المراقبة لحظة قيام رجل بكسر الزجاج الأمامي بمركبته، ثم الفرار من مكان الحادث على متنها. ونظمت الشرطة مطاردة بوليسية وتمكنت من القبض عليه بعد أن ترك الجرافة بالقرب من محطة السكك الحديدية.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا