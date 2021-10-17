شاهد.. رجل يستخدم جرافة لتنفيذ عملية سرقة

ألقت شرطة مدينة كوينزلاند الأسترالية القبض على رجل سرق دراجتين ناريتين باستخدام الجرافة.

وسجلت كاميرات المراقبة لحظة قيام رجل بكسر الزجاج الأمامي بمركبته، ثم الفرار من مكان الحادث على متنها. ونظمت الشرطة مطاردة بوليسية وتمكنت من القبض عليه بعد أن ترك الجرافة بالقرب من محطة السكك الحديدية.

المصدر: وكالات