لقطات توثق التفجير الدموي الذي استهدف "حسينية" في قندهار جنوبي أفغانستان

نشرت وكالة "رابتلي" الخاصة بالفيديوهات التابعة لشبكة RT الإعلامية لقطات من موقع االتفجير الدموي الذي وقع اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي (حسينية) في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان.

وحسب آخر المعطيات، خلف الانفجار الذي دوى وسط حشد من المصلين من المرجح أن يكون هجوما انتحاريا، 37 قتيلا و67 جريحا.

المصدر: RT