 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أفغانية: ارتفاع حصيلة انفجار حسينية في قندهار إلى 62 قتيلا و68 جريحا على الأقل

لقطات توثق التفجير الدموي الذي استهدف "حسينية" في قندهار جنوبي أفغانستان

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rijg

نشرت وكالة "رابتلي" الخاصة بالفيديوهات التابعة لشبكة RT الإعلامية لقطات من موقع االتفجير الدموي الذي وقع اليوم الجمعة داخل مسجد شيعي (حسينية) في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان.

وحسب آخر المعطيات، خلف الانفجار الذي دوى وسط حشد من المصلين من المرجح أن يكون هجوما انتحاريا، 37 قتيلا و67 جريحا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا