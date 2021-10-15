انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية
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تسبب انهيار أرضي في أحد مواقف السيارات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية بسقوط سيارتين داخل حفرة فيما كانت سيارة ثالثة عالقة على حافتها، وفقا لما تظهره لقطات شهود عيان من مكان الحادث.
وحسب وسائل الإعلام المحلية فإن انهيارا أرضيا وقع بسبب كسر خط الأنابيب الرئيسي وأدى إلى تآكل التربة. ولم يؤد الحادث إلى أية إصابات.
المصدر: رابتلي
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