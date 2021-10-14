شاهد.. طائرة تلقي طنا من البطاطس

تظهر لقطات إلقاء طائرة أن-2 نحو 900 كيلوغرام من البطاطس على قرية تشكالوف النائية في جمهورية ساخا ياقوتيا الروسية التي تقع وراء الدائرة القطبية الشمالية.

وقررت السلطات المحلية إلقاء أكياس الأطعمة بالمظلات من الطائرت بسبب عدم وجود الأماكن الصالحة لهبوط المروحيات التي غالبا ما تنقل المواد الغذائية إلى هذه المنطقة النائية.

المصدر: رابتلي