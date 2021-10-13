شاهد.. حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت

وصلت الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبري فييخا يوم الاثنين إلى المنطقة الصناعية في جزيرة لا بالما الإسبانية ودمرت مصنعا للأسمنت مع المباني الواقعة فيها.

وتطال تدابير الإغلاق ما بين 2500 و3000 شخص يقيمون على مقربة من مصنع الأسمنت في غرب الجزيرة الواقعة في أرخبيل جزر الكناري.

المصدر: وكالات