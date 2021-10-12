صدفة تنقذ امرأة من حادث سير مرعب بين سيارتين
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سجلت كاميرا المراقبة لحظة نجاة امرأة من حادث سير مرعب بمشاركة سيارتين اصطدمتا عند مفترق للطرق في مدينة أرمينيا الكولومبية.
وفقد سائقا السيارتين السيطرة عليهما واصطدمتا على مسافة بضع سنتيمترات من المرأة التي تمكنت فقط من التراجع خطوة صغيرة إلى الوراء لتفادي حادث السير المميت.
المصدر: وكالات
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