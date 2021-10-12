 
مباشر

صدفة تنقذ امرأة من حادث سير مرعب بين سيارتين

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhga

سجلت كاميرا المراقبة لحظة نجاة امرأة من حادث سير مرعب بمشاركة سيارتين اصطدمتا عند مفترق للطرق في مدينة أرمينيا الكولومبية.

وفقد سائقا السيارتين السيطرة عليهما واصطدمتا على مسافة بضع سنتيمترات من المرأة التي تمكنت فقط من التراجع خطوة صغيرة إلى الوراء لتفادي حادث السير المميت.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا