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عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون مروحيات و روبوتات "أوران-6" لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة

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شهد ميدان مولكينو في إقليم كراسنودار آخر مرحلة تدريبات "الصداقة-2021" الروسية الباكستانية واقتحم عسكريو البلدين خلالها موقعا لمجموعة مسلحة باستخدام قوات جوية وروبوتات "أوران-6".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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