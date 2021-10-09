عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون مروحيات و روبوتات "أوران-6" لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgun
شهد ميدان مولكينو في إقليم كراسنودار آخر مرحلة تدريبات "الصداقة-2021" الروسية الباكستانية واقتحم عسكريو البلدين خلالها موقعا لمجموعة مسلحة باستخدام قوات جوية وروبوتات "أوران-6".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.