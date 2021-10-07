لقطات جديدة من زلزال اليابان
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 7 أكتوبر لقطات من العاصمة اليابانية طوكيو توثق زلزالا قويا هز المدينة.
7日午後10時41分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京と埼玉で震度5強の揺れを観測したほか、関東南部の各地で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) October 7, 2021
東京 新宿駅の映像です。https://t.co/FYGJQLjhWr#nhk_videopic.twitter.com/qG4YWF0QVN
المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي
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