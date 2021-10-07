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لقطات جديدة من زلزال اليابان

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 7 أكتوبر لقطات من العاصمة اليابانية طوكيو توثق زلزالا قويا هز المدينة.

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زلزال قوي يضرب طوكيو
زلزال قوي يضرب طوكيو

المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

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